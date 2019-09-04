Oyuncu, arkadaşının düğününde mikrofonu eline alarak Sezen Aksu’nun Yalnız Kullar şarkısına eşlik etti. Sangu daha sonra da düğünde kendini piste atarak göbek attı. Oyuncunun geçtiğimiz hafta çekilen görüntüleri kendi adına açılan fan sayfalarından paylaşıldı.