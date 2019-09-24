24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 09:03:52
Gizlice evlendi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, yapımcı Altuğ Gültan'la İzmir'de dünyaevine girdi.
Sosyal medyadan paylaşım yapmayan ikilinin hayranları düğün görüntülerini aramaya başladı. Düğünün olduğu gün, bir atı beslerken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan oyuncuya, hayranları 'Ya abla evlenmişsin, neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar” diyerek sitemini dile getirdi.
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