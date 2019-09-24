Gizlice evlendi

Sosyal medyadan paylaşım yapmayan ikilinin hayranları düğün görüntülerini aramaya başladı. Düğünün olduğu gün, bir atı beslerken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan oyuncuya, hayranları 'Ya abla evlenmişsin, neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar” diyerek sitemini dile getirdi.