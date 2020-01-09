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09 Ocak 2020 Perşembe 15:05:09 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 15:07:07

Gizli aşk ortaya çıktı!

Rıza Kocaoğlu, kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi Hazal Subaşı ile ilk kez objektiflere yakalandı.

Rıza Kocaoğlu (40) ile manken Hazal Subaşı (23), sabah 06.10'da Etiler'de bir mekandan çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre; taksiye binip Kocaoğlu'nun evine gitmek isteyen çift, Cihangir sokaklarında gazetecilerle köşe kapmaca oynadı.

Genç menken, görüntü vermemek için taksiden inmedi. Rıza Kocaoğlu, Show TV'de ekranlara gelen 'Çukur' dizisindeki 'Aliço' karakteri ile adından söz ettiriyor.

Hazal Subaşı da aynı dizide 'Nehir' karakterine hayat veriyor.

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