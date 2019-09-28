Giyim tarzını beğeniyormuş

Beş yıl aradan sonra çıkardığı 'Yıllar Sonra' adlı single'ıyla adından söz ettiren Ural, aldığı olumlu eleştirilerden dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Kıyafeti hakkında da konuşan şarkıcı, “Moda ikonu değilim ama güzel giyindiğimi ve tarzımı ortaya koyduğumu düşünüyorum'' açıklamasını yaptı.