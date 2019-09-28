28 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 00:10:19
Giyim tarzını beğeniyormuş
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin eşi Kıvılcım Ural önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Beş yıl aradan sonra çıkardığı 'Yıllar Sonra' adlı single'ıyla adından söz ettiren Ural, aldığı olumlu eleştirilerden dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Kıyafeti hakkında da konuşan şarkıcı, “Moda ikonu değilim ama güzel giyindiğimi ve tarzımı ortaya koyduğumu düşünüyorum'' açıklamasını yaptı.
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