Gitti kaçak katlar
Ünlü rap’çi Kanye West’in evsizler için inşa ettirdiği kubbeli yapılar, gerekli inşaat izinlerinin alınmadığı gerekçesiyle yıkıldı.
HEPSİNİ YIKTILAR
ABD’li şarkıcı Kanye West ve TV yıldızı eşi Kim Kardashian, Los Angeles’taki Calabasas bölgesinde, evinin yakınında, evsizler için yeni binalar inşa ettiriyordu.
Fütüristik mimari özelliği taşıyan, Star Wars temalı yapılardan biri hariç, hepsi Los Angeles Bayındırlık İşleri Dairesi tarafından bina yönetmeliğini ihlal ettiği için yerle bir edildi. Ünlü çiftin komşularının şikayeti üzerine yetkililer daha önce inşaat alanını 2 kez ziyaret etmiş, gerekli izinlerin alınmadığı tespit edilince uyarıda bulunmuştu.
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