Gişede istediği rakamı tutturamayan Cem Yılmaz iyice hadsizleşti

Son zamanlarda eleştirilerin hedefinde olan ve sinema filmi ile de gişede çakılan Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda hem gazetecilere hem de hayranlarına yaptığı saygısız hareketler sonrasında büyük tepki topladı.

SİGARASININ DUMANINI ÜFLEDİ

Gazetecilere "Beni rahat bırakın" diyen Cem Yılmaz elindeki sigarayı ağzına götürüp dumanın kameralara doğru üfleyerek "İşte bunu diyorum" diye cevap verdi. City's'in önünde hatıra fotoğrafı isteyen hayranlarına da "Yeter beni bir rahat bırakın" diyerek terbiyesizleşti.

(Sabah)