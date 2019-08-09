Gigi'den ters köşe

PAPARAZZİLERDEN KAÇTILAR

Victoria's Secret’ın gözde modellerinden Gigi Hadid, magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü şarkıcı Zayn Malik'le yeniden bir araya geleceği iddia edilen model, The Bachelorotte yarışmasının bekar prensi Tyler Cameron'la görüntülendi. Bir restoranda yemek yedikten sonra mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, arkadaşlarıyla birlikte Hadid’in New York'taki dairesine gitti. Cameron, modelin evinden gece yarısı çıkarken paparazzilere yakalandı ancak soruları yanıtlamadan aracına binip bölgeden uzaklaştı.