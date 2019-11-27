27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:27:46
Gerilim yaşatacak
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, 'Güzelliğin Portresi' adlı gerilim filmiyle beyazperdede yer almaya hazırlanıyor.
13 Aralık'ta vizyona girecek olan filmi heyecanla beklediğini söyleyen Terzioğlu, “İzleyene hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlatacağız” dedi.
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