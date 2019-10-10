Geri dönüyorlar! Sihirli Annem oyuncularından yeni proje müjdesi!

Yıllar önce ekranlarda yer alan ve çok sevilen Sihirli Annem dizisinin yıldız oyuncuları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Jennifer Boyner dizi bittikten sonra da görüşmeye devam ettiler.

Birlikte büyüyen üç arkadaş geçtiğimiz gün Etiler'de bulunan Akmerkez'de bir araya geldi.

'PROJE İÇİN TOPLANTIMIZ VAR'

Yeni bir proje için bir araya geldiklerini söyleyen genç oyuncular "Bugün bir proje için toplantımız var, onu konuşmaya geldik. Birbirimizi bırakmıyoruz. Yapımcıya da ‘üçlü paket’ sunacağız!” açıklamasında bulundu.