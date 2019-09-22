'Gençleri tarih merakı sarıyor’

TRT ekranlarında Bülent İnal ve Özlem Conker gibi usta isimlerin başrolünü üstlendiği ‘Payitaht: Abdulhamid’ dizisi, 4. sezonun ilk bölümünü Beyoğlu’ndaki Pera Palas’ta izledi. Hep birlikte diziye kilitlenen oyuncu kadrosu ve misafirler, finalde emekleri için alkış tuttu. Diziyi izledikten sonra kamera karşısına geçen başrol oyuncu Bülent İnal, “İlk bölümü hep birlikte izledik. Güzel bir bölüm ve güzel bir başlangıç oldu, tüm sezon böyle geçer inşallah.

Birlikteliğimiz bize şans getirecek” dedi. Yeni sezonu değerlendiren oyuncu, “Aramızdan ayrılan ve yeni katılan arkadaşlar var, katkıları çok büyük. Senaryo çok iyi kurgulanmış, güzel hazırlanmış senaryo var” dedi. Dizinin kendi açısından çok öğretici olduğunun altını çizen İnal, “Gençler üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum, çocukların tarihi dizileri sevmesini daha çok önemsiyorum. Kafalarına bir pencere açıyoruz, tabii ki diziyle bir şey öğretemeyiz, okumaları gerekir. Ancak diziyle geri dönüşler oluyor, merak artıyor. Biz de gerçekten bazı şeylere şahit oluyoruz, bilmediklerim var, ben de açtım ve okudum” şeklinde konuştu.