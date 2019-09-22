  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Neslican Tay’dan ağlatan mesaj: Kendinizi sevin en çok da sol bacağınızı Neslican Tay’dan ağlatan mesaj: Kendinizi sevin en çok da sol bacağınızı
Boris Johnson’a büyük ayıp - VİDEO Boris Johnson’a büyük ayıp - VİDEO
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem oldu Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Harbiye'de Tarkan rüzgarı Harbiye'de Tarkan rüzgarı
Feci kaza! Biçerdöver ile 3 araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Feci kaza! Biçerdöver ile 3 araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Darbeci Sisi'ye isyan büyüyor Darbeci Sisi'ye isyan büyüyor
Başkan Erdoğan'a ABD'de sevgi seli Başkan Erdoğan'a ABD'de sevgi seli
Batı Afrika'nın 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ozan Elhadj Samba Diabare Samb vefat etti Batı Afrika'nın 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ozan Elhadj Samba Diabare Samb vefat etti
Düzce'de 3 katlı ahşap ev kül oldu Düzce'de 3 katlı ahşap ev kül oldu
Libya'da BAE İHA'larıyla saldırı Libya'da BAE İHA'larıyla saldırı
Ay hayali suya düştü! 'Umudumuz kalmadı" Ay hayali suya düştü! 'Umudumuz kalmadı"
Ünlü yıldızın filmine yasak! Sakıncalı bulundu Ünlü yıldızın filmine yasak! Sakıncalı bulundu
33 yıllık sır perdesi aralandı! Aradıkları katil hapisteymiş 33 yıllık sır perdesi aralandı! Aradıkları katil hapisteymiş
Köşeye sıkıştı! Af karşılığı siyaseti bırakacak Köşeye sıkıştı! Af karşılığı siyaseti bırakacak
Darbeci Sisi’ye isyan Darbeci Sisi’ye isyan
HDP'ye kredi milleti çatlattı! iP resti çekti HDP'ye kredi milleti çatlattı! iP resti çekti
Grip aşısı gibi çay Grip aşısı gibi çay
Can Yaman isyanda Can Yaman isyanda
Türkiye ona ağladı Türkiye ona ağladı
'Gençleri tarih merakı sarıyor’ 'Gençleri tarih merakı sarıyor’
Hülya Avşar eski eşini yumrukladı Hülya Avşar eski eşini yumrukladı
Annelerin direnişine anlamlı destek! Kandil'e birlikte meydan okudular Annelerin direnişine anlamlı destek! Kandil'e birlikte meydan okudular
Kentsel dönüşüm Avrupa’dan başlayacak Kentsel dönüşüm Avrupa’dan başlayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 01:15:04

'Gençleri tarih merakı sarıyor’

Payitaht: Abdulhamid’ dizi ekibi, 4. sezonun ilk bölümünü birlikte izledi. Başrol oyuncusu Bülent İnal, dizinin tarih bilgisi aşıladığını dile getirerek, “Gençler üzerinde çok etkiliyiz. Onlara bir pencere açıyoruz” dedi.

TRT ekranlarında Bülent İnal ve Özlem Conker gibi usta isimlerin başrolünü üstlendiği ‘Payitaht: Abdulhamid’ dizisi, 4. sezonun ilk bölümünü Beyoğlu’ndaki Pera Palas’ta izledi. Hep birlikte diziye kilitlenen oyuncu kadrosu ve misafirler, finalde emekleri için alkış tuttu. Diziyi izledikten sonra kamera karşısına geçen başrol oyuncu Bülent İnal, “İlk bölümü hep birlikte izledik. Güzel bir bölüm ve güzel bir başlangıç oldu, tüm sezon böyle geçer inşallah.

Birlikteliğimiz bize şans getirecek” dedi. Yeni sezonu değerlendiren oyuncu, “Aramızdan ayrılan ve yeni katılan arkadaşlar var, katkıları çok büyük. Senaryo çok iyi kurgulanmış, güzel hazırlanmış senaryo var” dedi. Dizinin kendi açısından çok öğretici olduğunun altını çizen İnal, “Gençler üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum, çocukların tarihi dizileri sevmesini daha çok önemsiyorum. Kafalarına bir pencere açıyoruz, tabii ki diziyle bir şey öğretemeyiz, okumaları gerekir. Ancak diziyle geri dönüşler oluyor, merak artıyor. Biz de gerçekten bazı şeylere şahit oluyoruz, bilmediklerim var, ben de açtım ve okudum” şeklinde konuştu.   

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ