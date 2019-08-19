Gençlere taş çıkarttı

Her yıl yaz aylarında tatil için Bodrum’a gelen 59 yaşındaki ünlü oyuncunun, önceki gece konakladığı otelin düzenlediği etkinlikte genç bir kızla yaptığı dans ortaya çıktı. Genç kızla doyasıya eğlenen ve hiç durmadan bir saat boyunca dans eden Damme, yaptığı figürlerle de yorulmak bilmedi. Videonun ortaya çıkmasıyla kısa sürede sosyal medyada büyük ses getiren Van Damme, binlerce kullanıcıya da “Yaş 60 ama iş bitmemiş” dedirtti.