Geliri sorulunca şoke olmuş!

Vergi kaçırdığı iddiasıyla dün hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söylemişti. Tatlıtuğ’un avukatı Yalçın Kavak, bir televizyon programına telefonla bağlanarak işin aslını anlattı: “30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim aylık gelirini sorunca Kıvanç şoke oldu, o an hesaplayamadı herhalde. Devreye ben girdim. Burada bir hata var sorumlusu da benim.” Sosyal medya kullanıcıları, “Aylık gelirini hesaplayamadığına inanırım. O kadar çok para kazansam, ben de hesaplayamam”, “Vergi kaçırma davasına giderken insan ne kadar kazandığını, ne kadar vergi verdiğini bilmez mi? Nasıl savunacaksın müvekkilini avukat bey, adamın ne kazandığını bilmeden? Paparazzi sandı hakimi herhalde” şeklinde yorumda bulundu.