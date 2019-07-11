Gelinine sahip çıktı

Geçtiğimiz gün Pelin Akil anneliğini eleştiren bir takipçisini ‘Kötü kalplisiniz’ diyerek ifşa etmişti. Güzel oyuncuya yapılan eleştirilere sessiz kalamayan kayınvalide Deniz Berna Altan, Akil’in takipçisiyle tartıştı. ‘Sence ikizlere o mu bakıyordur? Bunlar sadece doğurur, muhteşem ana olur’ yazan takipçiye ‘Ne fesatsınız evet kendisi bakıyor. 2,5 aylık bebeğe anneden başka kim bakabilir? Ben her gün oradayım gözümle görüyorum baktığını. Üstelik kayınvalidesiyim çok ayıp’ yanıtını verdi. Kötü yorumlara devam eden takipçi, “Kayınvalideye bak sen, sosyal medyada geziyor. Git torunlarına bak” diyerek tartışmaya son noktayı koydu.