Gelinim Mutfakta 27 Haziran kim birinci?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusunun yanıtı araştırılıyor.Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alan isim merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gün sonuncusu 7 puan alan Hatice oldu, kayınvalidelerden 13 puan toplayan Hatice hem gün birinciliği unvanının sahibi oldu, hem de 33'ncü çeyrek altınını aldı. Elif ve Hülya ise 10 puan topladı.