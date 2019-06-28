28 Haziran 2019 Cuma 09:20:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:41:58
Gelinim Mutfakta 27 Haziran kim birinci?
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alan isim merak ediliyor.
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusunun yanıtı araştırılıyor.Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alan isim merak ediliyor.
GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?
Gün sonuncusu 7 puan alan Hatice oldu, kayınvalidelerden 13 puan toplayan Hatice hem gün birinciliği unvanının sahibi oldu, hem de 33'ncü çeyrek altınını aldı. Elif ve Hülya ise 10 puan topladı.
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