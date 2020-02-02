Gelincikte buluştular

Yıldızlar karması bir film geliyor! Hande Doğandemir, Kaan Yıldırım, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Emrah Parlak gibi isimler, ‘Gelincik’ adlı filmde kamera karşısına geçti. Bu sezon tiyatro oyunuyla seyircisinin karşısına çıkan Hande Doğandemir ile 'Halka' ile ekrana erken veda eden Kaan Yıldırım, filmin başrol oyuncularından oldu.

YENİ SEZONDA VİZYONDA



Ekip, önceki gün projenin okuma provaları için bir araya geldi. Toplantı esnasında karakterlerini daha yakından tanıyan oyuncular, çekimler için ön hazırlık yaptı. Sosyal medya hesaplarından sevenlerine müjdelerini duyuran oyuncular, yeni filmleri için heyecanlı olduklarını anlattı. Bir aşk hikayesini anlatan ‘Gelincik’ filminin yeni sezonda vizyonda olması bekleniyor.