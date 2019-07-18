Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
Özcan Deniz geçen ay boşandığı Feyza Aktan ile Bodrum-Yalıkavak’ta el ele görüntülendi
Oyuncu Özcan Deniz (46), 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturmuştu.
15 ay aylık evlilikleri Çağlayan Adliye'sinde tek celsede bitmişti.
Mahkeme, çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı almıştı.
Ayrılık sonrası herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.
Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum-Yalıkavak’ta el ele görüntülendi.
Çiftin ne açıklama yapacağı merak konusu… (Kaynak: 2.Sayfa)
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- Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
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