25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:26:56
Gazino kültürü yeniden canlanıyor
İstanbul eğlence hayatında özlenen gazino kültürü yeniden canlanıyor.
Maslak 1453’te hizmete girecek olan ‘Yeni’ adlı mekânda Türk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Bülent Ersoy ve Selami Şahin sahne alacak. Dünden bugüne sevilen parçalarını seslendirecek olan her iki isim de 1 Şubat’ta sevenlerinin karşısına çıkacak.
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