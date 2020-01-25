Gazino kültürü yeniden canlanıyor

Maslak 1453’te hizmete girecek olan ‘Yeni’ adlı mekânda Türk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Bülent Ersoy ve Selami Şahin sahne alacak. Dünden bugüne sevilen parçalarını seslendirecek olan her iki isim de 1 Şubat’ta sevenlerinin karşısına çıkacak.