Gamze Özçelik, merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik eski eşi kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. “Umuda Koşanlar Derneği” Kurucu Başkanı olan Gamze Özçelik zaman zaman paylaşımları ile gündeme geliyor. Uzun zamandır televizyon projelerinden uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik'in yeni hayatı ve paylaşımları merak ediliyor. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, ise sosyal medya hesabından yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl yapıldığını ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de yayınlıyor.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik 26 Şubat 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesinde lise eğitimini tamamladı. Ardından Bilgi Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

Gamze Özçelik, 1999 yılında katıldığı Elite Model Look yarışmasında 4. oldu. Bu yarışmadan bir sene sonra katıldığı Kanal D güzellik yarışmasında da 2. seçilen Özçelik, yarışmanın ardından aldığı teklifleri değerlendirdi ve oyunculuğa ağırlık veında modellik ve mankenlik faaliyetlerinde bulunmadı. İlk olarak 1998 yılında, Eyvah Kızım Büyüdü adlı yapımla ekranlara adım atan oyuncu, Cinler ve Periler, Tatlı Hayat, Serseri gibi başarılı projeler ile kariyerine devam etti. 2004 yılında, Hırsız Var adlı ilk sinema yapımında oynadı. Bu filmde Haluk Bilginer, Mehmet Ali Erbil gibi deneyimli oyuncularla çalışma fırsatı yakaladı.

Oyunculuk alanında başarısını kanıtlayan güzel oyuncu 2006 yılında çekimine başlanan ve halen devam eden Arka Sokaklar adlı polisiye- macera dizisinde, Zeynep karakterini canlandırdı. Ardından Buzda Dans adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

Gamze Özçelik 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Uğur Pektaş ile dünya evine girdi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murat Han adında bir erkek çocuğa sahip olan çift, 26 Aralık 2011 yılında ayrıldı.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Gamze Özçelik, Kurumuş olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile gündemin en çok konuşulanlarından birisi haline geldi. Yapmış olduğu yardım ve projeler ile insanların sevgisini kazanan Özçelik, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenilen Mehmetçik Kut'ül Amare adlı dizi de rol alarak izleyici karşısına çıktı.

GAMZE ÖZÇELİK 23 EKİM PAYLAŞIMI

Özçelik daha önce Halep’te çekilmiş fotoğraflarını şu not ile paylaştı:

Şu gördüklerimiz bile bu dünyanın fani olduğunu bize hissettiremeseydi ne yapardık acaba? Ya duymaz olsaydı kalbimiz? Ya bize verilen şanın, şöhretin, malın, mülkün sahibi sansaydık kendimizi? Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş biliyor musunuz? Şimdi ise tam bir hayalet şehir. İyi ki ahiret var diyorsun burada. İyi ki! Kim alırdı mazlumun öcünü? Kim zalime cezasını verirdi ahiret olmasa? İyi ki varsın Allah’ım. Kaymaktan, caymaktan sana sığınırız. Hamd sanadır. .

Yıllar önce Halep katliamı yaşandığı zaman içimden aka aka yazmanın nasip olduğu yazıyı bir kez daha eklemek geldi içimden. Aşağı bırakıyorum. Hayr olsun.

Yaktınız, yıktınız, iftiralar attınız, zindanlara kapattınız, üzerimize füzeler attınız, kimyasal silahlar kullandınız, bebeklerimizi yaktınız.. Siz bizi öldürdünüz de, biz öldük mü sandınız?

Yaptıklarınız size güzel gösterildi de, başardınız mı sandınız?

Siz yok etmeye çalıştıkça arttık biz. Artıyoruz her geçen gün hazır mısınız?

Bir şeyi atladınız kalplerin sahibi vardı.

Bir şeyi atladınız, her şey bir sınavdı.. Sınavı veremediniz!

Mazlumun ahı yerde mi kalacak sandınız?

Size verilen sürenin sonuna yaklaşıyorsunuz, hazır mısınız?