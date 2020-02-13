Gamze Özçelik İdlib'i unutmadı! Savaş bölgesindeki yardımlarıyla yine gönülleri fethetti

Özçelik, savaş bölgesindeki çadırları ziyaret etti, derneği ile getirdiği yardımları dağıttı. Yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Gamze Özçelik, fotoğrafların altına şu duygusal notu düştü:

“Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer ve sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın. Sadece seversin. Bazen yolunu seversin, bazen gülüşünü, bazen masumiyetini. Hele de çocuksa ne olursa olsun sadece seversin.”