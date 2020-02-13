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13 Şubat 2020 Perşembe 12:25:28 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 12:27:20

Gamze Özçelik İdlib'i unutmadı! Savaş bölgesindeki yardımlarıyla yine gönülleri fethetti

Oyunculuğu bırakarak 'Umuda Koşanlar Derneği'yle dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik, bu kez İdlib'in yolunu tuttu.

Özçelik, savaş bölgesindeki çadırları ziyaret etti, derneği ile getirdiği yardımları dağıttı. Yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Gamze Özçelik, fotoğrafların altına şu duygusal notu düştü:

“Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer ve sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın. Sadece seversin. Bazen yolunu seversin, bazen gülüşünü, bazen masumiyetini. Hele de çocuksa ne olursa olsun sadece seversin.”

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