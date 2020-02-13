Gamze Özçelik İdlib'i unutmadı! Savaş bölgesindeki yardımlarıyla yine gönülleri fethetti
Oyunculuğu bırakarak 'Umuda Koşanlar Derneği'yle dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik, bu kez İdlib'in yolunu tuttu.
Özçelik, savaş bölgesindeki çadırları ziyaret etti, derneği ile getirdiği yardımları dağıttı. Yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Gamze Özçelik, fotoğrafların altına şu duygusal notu düştü:
“Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer ve sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın. Sadece seversin. Bazen yolunu seversin, bazen gülüşünü, bazen masumiyetini. Hele de çocuksa ne olursa olsun sadece seversin.”
Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti! Chloe Loughnan, Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı
- Furkan Andıç ve Aybüke Pusat aşkı ortaya çıktı! Kolyeleri ele verdi
- Gamze Özçelik İdlib'i unutmadı! Savaş bölgesindeki yardımlarıyla yine gönülleri fethetti
- ABD'li oyuncu Jennifer Aniston: İstikrarsız ve güvensiz bir evde büyüdüm
- Samyeli'yi kızdıracak yorum: Kocasını aldatmanın bedelini ödüyor, ödemeye de devam edecek
- Defne Samyeli ilk kez Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında konuştu: Özür dilerim, haklıymışsınız... Aldatıldım