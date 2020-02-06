Gamze Özçelik evini sattı iddiasına birinci ağızdan yanıt: Bizi övmeyin

Geçtiğimiz günlerde Gamze Özçelik'in Göztepe'deki evini 400 bin TL'ye satarak Afrika'da su kuyuları açtırdığı ve bu kuyulara şehitlerimizin adını verdiği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Özçelik'ten yeni açıklama geldi.

Oyunculuğu bırakarak Umuda Koşanlar Derneği ile beraber iyilikten iyiliğe koşan Gamze Özçelik, Göztepe bulunan evini 400 bin TL'ye sattığı ve Afrika'da su kuyuları açtırdığı iddialarına yanıt verdi. Her kuyuya bir şehidimizin adını verdiği öne sürülen Özçelik, "Daha önce de benzer haber çıkmıştı, doğru değil" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Yapmadığımız şeyler için bizi övmeyin, yaptığımız şeyler için de bizi övmeyin. "Hamd ve övgü yalnız Allah'adır." İstemezse yaprak kımıldamaz, istersen olmaz denen olur... Hakimiyet 'O'nundur..."