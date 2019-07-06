Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Sophie Turner şarkıcı Joe Jonas ile evlendi

Game of Thrones'un yıldız oyuncularından Sansa Stark karakteriyle ünlenen Sophie Turner ile Joe Jonas Paris'te evlendi! Yaklaşık 3 senedir birlikte olan çift, 2017 yılında nişanlandıklarını duyurmuştu.

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta Bilboard Müzik Ödülleri'nin ardından sembolik bir törenle birbirlerine "evet" diyen çift, bu kez Güney Fransa'da Martinet Şatosu'nda gösterişli bir törenle dünyaevine girdi. Hepimizin severek izlediği Sophie Turner ve Joe Jonas çifti, evlendiklerini Instagram'da paylaştıkları fotoğrafla duyurdular!

23 yaşındaki Sophie, Louis Vuitton marka özel dikim gelinliğinin içinde güzel olduğu kadar mutlu da görünüyordu. Oldukça huzurlu görünen 29 yaşındaki Joe Jonas ise Berluti marka bir damatlık giydi. İkili, bu fotoğrafı Instagram hesaplarından "Bay ve Bayan Jonas" açıklamasıyla paylaştı. Louis Vuitton'un sanat yönetmeni Nicolas Ghesquiere ise Sophie'nin gelinliğinin detaylarını bu fotoğrafla paylaştı.

"Mutlak güzellik" açıklamasıyla paylaşılan fotoğrafta gelinliğin sırt dekoltesini ve detaylarını görmek mümkün. Sophie'nin markanın yüzü olduğu düşünülürse, bir Louis Vuitton gelinlik giymesi hayranlarını şaşırtmadı.

Joe daha sonra bu nikah ile ilgili verdiği bir röportajda "Büyüğünü yapmadan önce resmi olan nikahı yapmak zorundaydık." demişti. "Ya adalet sarayına gidecektik ya da bize göre olan şeyi yapacaktık ve ben bizim versiyonumuzu seçtim. Arkadaşlar, Elvis ve şekerler." diyerek espirili bir açıklamada bulundu.

MİSAFİRLERE ÖZEL EĞLENCE DÜZENLEDİ

Joe Jonas ile Sophie Turner, düğün öncesinde de Paris'te aile ve arkadaşları için bazı özel kutlama eğlenceleri düzenledi.