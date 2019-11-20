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20 Kasım 2019 Çarşamba 22:32:07 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 22:49:56

Game Of Thrones oyuncusu Emilia Clarke: Çıplak sahnelerde oynamam için beni zorladılar

Dünya çapında en çok izlenen yapımlardan biri olan 'Game Of Thrones', final yapsa da adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz oyuncu Emilia Clarke, dizide çıplak sahnelerde yer almak istemediğini söylemesine rağmen yapımcılık ekibi tarafından bu sahnelere zorlandığını iddia etti...

Son olarak dizide 'Kraliçe Daenerys Targaryen'ı (Khaleesi) canlandıran İngiliz oyuncu Emilia Clarke'dan çarpıcı itiraflar geldi. Clarke, dizide çıplak sahnelerde yer almak istemediğini söylemesine rağmen yapımcılık ekibi tarafından bu sahnelere zorlandığını iddia etti. Dax Shepard'ın 'Armchair Expert' adlı podcast yayınına katılan 33 yaşındaki aktris, çıplak sahnelerde yer almak istememesi üzerine, "Hayranları hayal kırıklığına uğratırsın" gibi yanıtlarla karşılaştığını anlattı.

'TUVALETE GİDİP AĞLIYORDUM'

Sahneleri çok zor hallerde çektiğini anlatan Emilia Clarke, “Tuvalete gidip ağlıyordum, sonra dönüp sahneyi çekiyorduk” dedi. Ünlü oyuncu, 'Game of Thrones' dizisi sonrası birçok çıplak sahne içeren film teklifi aldığını ve bu sahnelere artık alıştığını söyledi.

'BÖYLE BİR SETTE BULUNMAMIŞTIM'

Emilia Clarke, 'Game of Thrones' deneyimi için şunları söyledi:"Rolü kabul ettikten sonra bana metinleri gönderdiler. Okuduktan sonra 'Bit yeniği bu, işte' dedim. Çünkü oyunculuk okulunu yeni bitirmiştim. 23 yaşındaydım. Daha önce hiç böyle bir film setinde bulunmamıştım."

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz yıllarda babasına, "Senaryoyu okudum ve babamı en başta uyardım: ilk beş bölümü kesinlikle izlemeyeceksin!" dediğini açıklamıştı.

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