Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in kar coşkusu

Yeniyılın ilk günü vizyona giren Baba Parası filminin galasına katılmak üzere Eskişehir'e giden Ahmet Kural ve Murat Cemcir yılın ilk kar sevincini şehir merkezi girişinde bulunan bir parkta yaşadı.

Parkta kardan adam yapan bir aile ile kartopu oynayan çocukları şaşırtan iki ünlü, fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Oyuncuları birbirlerine kartopu atarken karşılarında bulan vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Murat Cemcir'in Ahmet Kural'ı üşürken görmesi üzerine 'kar ye üşümezsin' demesiyle Kural'ın titreyerek kar yemesi gülüşmelere neden oldu. Fotoğraf çektiren iki ünlü ardından çocuklarla birlikte kartopu savaşı yaptı. Eskişehir'i sevdiklerini söyleyen oyuncu Murat Cemcir, “Yeni yılın ilk karını Eskişehir'de karşılıyoruz. Çok güzel bir kar yağışı var. Eskişehir bizi çok sıcak karşıladı. Eskişehir bizi çok sever bağrına basar. Biz de Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok seviyoruz. Buranın bizde ayrı bir değeri var ama ilk defa bu kadar karlı görüyorum” dedi. Ahmet Kural da, “Bu sene ilk defa kar görüyoruz çok mutluyuz. Eskişehir'i çok seviyoruz. Daha önceleri çok geldik ve burada skeçler çektik” diye konuştu.