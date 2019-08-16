Gafil avlanmışlar

Oğulları Karan'la birlikte Bodrum'da yaptıkları tatil dönüşü uçağı rötar yapan çift, sabaha karşı 05.30’da İstanbul'a geldi. Karan'ın görüntülenmemesi için çaba sarf eden Özçivit, “Çok gözükmesini istemiyoruz” dedi. Önceki gün Bodrum'da kaldıkları otelde görüntülenmeleriyle ilgili olarak da, Şaşırdık 2 günlük tatile gittik, yakalanmayı beklemiyorduk” dedi.