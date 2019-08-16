16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:36:04
Gafil avlanmışlar
Türkiye'nin en gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gece İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.
Oğulları Karan'la birlikte Bodrum'da yaptıkları tatil dönüşü uçağı rötar yapan çift, sabaha karşı 05.30’da İstanbul'a geldi. Karan'ın görüntülenmemesi için çaba sarf eden Özçivit, “Çok gözükmesini istemiyoruz” dedi. Önceki gün Bodrum'da kaldıkları otelde görüntülenmeleriyle ilgili olarak da, Şaşırdık 2 günlük tatile gittik, yakalanmayı beklemiyorduk” dedi.
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