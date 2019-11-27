27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:29:39
Futbolcu hastalığına yakalandı
Kısa süre önce menisküs ameliyatı olan Burak Deniz, önceki akşam The Irıshman'ın galasına katıldı.
Yakışıklı oyuncu, “Menisküs ameliyatı oldum. Egzersizle geçecek. Futbolcu hastalığı diyorlar ama benim futbolla alakam yok. Fenerbahçeliyim ama kalede kim var onu bile bilmem” diye konuştu.
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