04 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 21:42:00
Futbolcu Dusko Tosic'in eşi Sırp şarkıcı Jelena Karleusa nam-ı diğer 'Yenge' Türkiye'ye geliyor!
Çin Ligi ekibi Guangzhou RF’le yollarını ayırmak için geri sayıma geçen Sırp oyuncu Dusko Tosic, Süper Lig’e dönüyor.
Tecrübeli stoperin yeni durağı Antalyaspor olacak... Her fırsatta Türkiye’yi çok sevdiğini belirten Tosic’in eşi Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da transfer için oldukça istekli... Nam-ı diğer 'Yenge' Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip. Jelena'nın, Türkiye'ye döneceği haberleri sosyal medyada büyük ses getirdi.
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