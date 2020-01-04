Futbolcu Dusko Tosic'in eşi Sırp şarkıcı Jelena Karleusa nam-ı diğer 'Yenge' Türkiye'ye geliyor!

Tecrübeli stoperin yeni durağı Antalyaspor olacak... Her fırsatta Türkiye’yi çok sevdiğini belirten Tosic’in eşi Sırp şarkıcı Jelena Karleusa da transfer için oldukça istekli... Nam-ı diğer 'Yenge' Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip. Jelena'nın, Türkiye'ye döneceği haberleri sosyal medyada büyük ses getirdi.