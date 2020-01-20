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Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer baba kız gibi Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer baba kız gibi

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20 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 23:38:33

Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer baba kız gibi

Geride bıraktığımız aralık ayında final yaparak televizyon ekranlarına veda eden Benim tatlı yalanım dizisinin başrol oyuncuları Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.

Dizide baba kızı canlandıran ikili, gerçek hayatta da adeta baba kız gibi el ele geldikleri alışveriş merkezinde görüntülendiler. 

FİKRET ALİ BÜYÜYOR

Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Ev tekstil ürünleri satan mağazalardan alışveriş yapan oyuncu, “Evin eksiklerini almaya geldim. Allah'a şükür, her şey iyi gidiyor, oğlum hızla büyüyor” dedi.

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