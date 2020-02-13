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13 Şubat 2020 Perşembe 12:28:11 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 12:37:08

Furkan Andıç ve Aybüke Pusat aşkı ortaya çıktı! Kolyeleri ele verdi

Ünlü oyuncu Furkan Andıç, önceki akşam Bomonti'de bulunan bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Her Yerde Sen' dizisindeki partneri Aybüke Pusat'la aşk yaşadığı iddia edilen Andıç'ın, kolyesi dikkat çekti.

'Her Yerde Sen' dizisi final yaptıktan sonra havalimanında Aybüke Pusat’la tatile giderken görüntülenen ve aşk dedikodularıyla gündeme gelen Furkan Andıç, “Sizin taktığınızla Aybüke hanımın kolyesi aynı. Birlikte mi aldınız?” sorusuna “Hayır tabii ki” yanıtını verdi. Ancak Andıç'ın açıklaması hayranlarını ikna etmeye yetmedi.


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