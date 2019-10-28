28 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 02:51:09
Funda Arar'la erken 29 Ekim kutlaması!
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı erken kutlayanlar arasındaydı.
Arar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, “Bugün, 29 Ekim kutlaması yapacağız. Güzel bir konser olacağını düşünüyorum” dedi. Güzel yorumcu, “Albüm çalışmalarım devam ediyor. En geç mart ayının başlarında albümü çıkartmayı düşünüyoruz” sözleriyle yeni albümün müjdesini verdi.
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