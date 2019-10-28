Funda Arar'la erken 29 Ekim kutlaması!

Arar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, “Bugün, 29 Ekim kutlaması yapacağız. Güzel bir konser olacağını düşünüyorum” dedi. Güzel yorumcu, “Albüm çalışmalarım devam ediyor. En geç mart ayının başlarında albümü çıkartmayı düşünüyoruz” sözleriyle yeni albümün müjdesini verdi.