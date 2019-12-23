Funda Arar: 2020 kadınların yılı olsun

Kırmızı elbisesiyle sahneye çıkan başarılı sanatçı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının 2020 yılı için temennilerini sorması üzerine Arar, “Herkesin mutlu olmasını ve 2020’nin kadınların yılı olmasını istiyorum. Kadınların başarıları ve mutluluklarıyla dolu bir yıl olsun. Yeni yılda kadın cinayetleri ve şiddeti duymak istemiyorum” dedi.