23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 03:05:22
Funda Arar: 2020 kadınların yılı olsun
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant'da sahne aldı.
Kırmızı elbisesiyle sahneye çıkan başarılı sanatçı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının 2020 yılı için temennilerini sorması üzerine Arar, “Herkesin mutlu olmasını ve 2020’nin kadınların yılı olmasını istiyorum. Kadınların başarıları ve mutluluklarıyla dolu bir yıl olsun. Yeni yılda kadın cinayetleri ve şiddeti duymak istemiyorum” dedi.
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