Frida Hande

Soral, yeni sezonda henüz bir dizi projesine başlamadı. Ancak geçen yıldan sürdürmekte olduğu tiyatro sahnesinde yine Frida Kahlo karakteriyle yer almaya devam ediyor. İlk tiyatro oyunu olan Dali’nin Kadınları’na geçen sezon başlayan Soral, “Türkiye’nin dört bir yanında bulunan tiyatroseverlerle buluşmak bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor” dedi.