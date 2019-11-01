01 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 13:55:26
Frida Hande
Ünlü oyuncu Hande Soral, ekranda en son Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakteriyle yer almıştı.
Soral, yeni sezonda henüz bir dizi projesine başlamadı. Ancak geçen yıldan sürdürmekte olduğu tiyatro sahnesinde yine Frida Kahlo karakteriyle yer almaya devam ediyor. İlk tiyatro oyunu olan Dali’nin Kadınları’na geçen sezon başlayan Soral, “Türkiye’nin dört bir yanında bulunan tiyatroseverlerle buluşmak bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor” dedi.
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