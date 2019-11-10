10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:23:12
Fragman seslendirdi
Usta oyuncu Oktay Kaynarca, "Aman Reis Duymasın" filminin fragmanını seslendirdi.
Filmde konuk oyuncu olan Kaynarca’nın sesiyle yayınlanan fragman hayranlarını heyecanlandırdı. Aman Reis Duymasın filminin eğlenceli karakteri Zafer’e hayat veren Ömer Kurt’un sahneleri ise çok konuşuldu. Filmde Boran karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ’a Rusça bildiğini iddia ederek adeta ders veren Ömer Kurt’un diyaloğu kısa sürede fenomen oldu.
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