Fotoshop kazası

Doğandemir, arkadaşlarıyla toplu olarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak aynı fotoğrafı Aslı İnandık da paylaşınca ortalık karıştı. Doğandemir'in paylaştığı fotoğrafta bacakları ince, arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşımında ise olduğundan daha kalın görünüyordu.