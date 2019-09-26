26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:55:42
Fotoshop kazası
Güneşi Beklerken adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Hande Doğandemir, Instagram paylaşımıyla takipçilerin diline düştü.
Doğandemir, arkadaşlarıyla toplu olarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak aynı fotoğrafı Aslı İnandık da paylaşınca ortalık karıştı. Doğandemir'in paylaştığı fotoğrafta bacakları ince, arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşımında ise olduğundan daha kalın görünüyordu.
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