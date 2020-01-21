21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:31:01
Fotoğrafta Fahriye Evcen ve Burak Özçivit var, Karan yok
Oğlu Karan ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmadığı için eleştirilen Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte bu pozu verdi.
Ünlü çiftin fotoğrafına yorum yapan takipçileri 'Helal olsun, Karan'ı reklam malzemesi yapmayın', 'Anne baba olarak evladınızı sosyal medyada paylaşmak istememek en doğal hakkınız' şeklinde yorumlar yaptı.
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