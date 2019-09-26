26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:22:47
Fotoğraflarını beğenmiyor
Her sabah televizyonda magazin haberlerini yorumlayan sunucu Ece Erken, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı.
Programın bitmesiyle soluğu alışveriş merkezinde alan sunucu, uzun süre tek başına alışveriş yaptı. Günlük hayatında sadeliğe önem veren Erken, fotoğrafları çekildikten sonra “Biliyorum yine kötü çıktım ama canınız sağ olsun” diyerek uzaklaştı.
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