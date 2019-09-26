Fotoğraflarını beğenmiyor

Programın bitmesiyle soluğu alışveriş merkezinde alan sunucu, uzun süre tek başına alışveriş yaptı. Günlük hayatında sadeliğe önem veren Erken, fotoğrafları çekildikten sonra “Biliyorum yine kötü çıktım ama canınız sağ olsun” diyerek uzaklaştı.