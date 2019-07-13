Fotoğraf isyanı

Ünlü oyuncu tatil yaparken fotoğraflanmasına öfkelenerek, “Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya! Hadi bir kere çektiniz, işinizi yaptınız niye bu kadar rahatsız ediyorsunuz!

Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız… Saygı gösterin lütfen…” şeklinde paylaşım yaptı.