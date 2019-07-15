15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:31:04
Formunun sırrı ketojenik diyet
Hafta başında imajında değişiklik yaparak saçlarını sarıya boyatan Simge, yeni haliyle ilk konserini Didim'de, verdi.
Konser sonrası gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, formunu nasıl koruduğunu anlattı. “Düşük karbonhidratlı besinler tüketerek yapılan ketojenik diyetle besleniyorum. Bu yoğun tempoda, kendime ayıracak zamanım az, formumu ve enerjimi korumak için sürekli alternatif çözümler üretiyorum” dedi.
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