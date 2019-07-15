Formunun sırrı ketojenik diyet

Konser sonrası gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, formunu nasıl koruduğunu anlattı. “Düşük karbonhidratlı besinler tüketerek yapılan ketojenik diyetle besleniyorum. Bu yoğun tempoda, kendime ayıracak zamanım az, formumu ve enerjimi korumak için sürekli alternatif çözümler üretiyorum” dedi.