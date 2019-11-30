30 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:51:22
'Fiyatı öldürene kadar beklerim'
Alışveriş şenliği Türkiye’de de büyük coşkuyla karşılandı. Burcu Esmersoy da Forum İstanbul'da mağazaları gezdi.
Bir de oturuma katılan Esmersoy, sevenlerine alışveriş tüyoları verdi. Ünlü sunucu, 'indirimleri takip eder misiniz' sorusuna karşılık 'öldürüne kadar beklerim' diyerek herkesi güldürdü. Esmersoy 'Çok ihtiyacım olursa sezonda da alırım tabii ki' diye ekledi.
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