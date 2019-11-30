'Fiyatı öldürene kadar beklerim'

Bir de oturuma katılan Esmersoy, sevenlerine alışveriş tüyoları verdi. Ünlü sunucu, 'indirimleri takip eder misiniz' sorusuna karşılık 'öldürüne kadar beklerim' diyerek herkesi güldürdü. Esmersoy 'Çok ihtiyacım olursa sezonda da alırım tabii ki' diye ekledi.