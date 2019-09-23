"Fıstık gibiyiz, evlenebiliriz"

Güzel oyuncu, ”Güzel gidiyor, çok mutluyum. Yaş farkı önemli değil. Şöyle düşünüyorum. 20 yaş var aramızda, 20 yaz 20 kış ben daha fazla görmüşüm. Yani açıkçası fıstık gibiyiz” dedi. Kafa yapılarının uyuştuğunu dile getiren Ataizi, ”Böyle denk geldi. Bu benim rutinim 'hep gençler vardı' olmadı bu zamana kadar. Evlilik de olabilir, neden olmasın. Ben zaten evime ve düzenime düşkün birisiyim. Özgür ruhlu birisiyim o da öyle. Her şey güzel gidiyor” şeklinde konuştu.