02 Şubat 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 23:50:15
Final sonrası Roma yolcusu
Rol aldığı Kadın’ dizisinin final yemeğinde yer almayan Özge Özpirinçci’nin neden katılmadığı ortaya çıktı.
Rahantsız olduğu için gecede bulunmadığı konuşulan Özge Özpirinçci, soluğu yurtdışında aldı. Güzel oyuncu, erkek arkadaşı Burak Yamantürk’le birlikte Roma’da tatile çıktı. İtalya’da kısa bir tatil kaçamağı yapan ünlü çift, internetten sık sık paylaşım yapıyor. Özpirinçci, yolculuk esnasında maske takarak kendisini virüsten koruduğunu gösterdi.
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