Final sonrası Roma yolcusu

Rahantsız olduğu için gecede bulunmadığı konuşulan Özge Özpirinçci, soluğu yurtdışında aldı. Güzel oyuncu, erkek arkadaşı Burak Yamantürk’le birlikte Roma’da tatile çıktı. İtalya’da kısa bir tatil kaçamağı yapan ünlü çift, internetten sık sık paylaşım yapıyor. Özpirinçci, yolculuk esnasında maske takarak kendisini virüsten koruduğunu gösterdi.