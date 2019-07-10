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10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:55:27 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:57:16

Filmde de eşi olacak

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gece İrlandalı manken eşi Chloe Loughnan’la birlikte Etiler’deydi.

Gece vakti tatlı krizine giren ikili, soluğu muhallebicide aldı. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden çift, tatlı krizini hamileliğe bağlayan muhabirlerle de şakalaştı. “Sadece hamile kadınlar mı tatlı yiyor” diyen Ortaç, “Henüz öyle bir şey yok” açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz ay hayatını film yapacağını söyleyen Ortaç, filmde eşimi yine Chloe oynayacak dedi. 27 yaşındaki model eşi “Tabii ki ben oynayacağım başka kim oynayacak” demesiyle Ortaç, “Ayşe, Fatma oynarsa Serdar’ı asfalttan kazırsınız” diyerek espri yaptı.

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