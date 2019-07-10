Filmde de eşi olacak

Gece vakti tatlı krizine giren ikili, soluğu muhallebicide aldı. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden çift, tatlı krizini hamileliğe bağlayan muhabirlerle de şakalaştı. “Sadece hamile kadınlar mı tatlı yiyor” diyen Ortaç, “Henüz öyle bir şey yok” açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz ay hayatını film yapacağını söyleyen Ortaç, filmde eşimi yine Chloe oynayacak dedi. 27 yaşındaki model eşi “Tabii ki ben oynayacağım başka kim oynayacak” demesiyle Ortaç, “Ayşe, Fatma oynarsa Serdar’ı asfalttan kazırsınız” diyerek espri yaptı.