Film gibi konser

Sahneye önce çıkan Yeşilçam'ın Mavi Boncuk lakaplı yıldızı Emel Sayın, şarkılarıyla müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkardı. Sahneye gelip kendisine sürpriz yapan Ferhat Göçer “Mavi Boncuk'a hayatı boyunca gözlerinin içine bu kadar yakından bakıp şarkı söyleyen tek erkek benim. Çok şanslıyım” dedi.