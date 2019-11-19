19 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 21:39:25
Film gibi konser
Türk sanat müziğinin önemli ismi Emel Sayın ve Ferhat Göçer, önceki akşam birlikte sahne aldı.
Sahneye önce çıkan Yeşilçam'ın Mavi Boncuk lakaplı yıldızı Emel Sayın, şarkılarıyla müzikseverleri geçmişten bugüne müzikal bir yolculuğa çıkardı. Sahneye gelip kendisine sürpriz yapan Ferhat Göçer “Mavi Boncuk'a hayatı boyunca gözlerinin içine bu kadar yakından bakıp şarkı söyleyen tek erkek benim. Çok şanslıyım” dedi.
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