Fiko için koşturuyor 

Instagramda belirginleşen karnını görüntüleyerek altına da ‘’ Tanıştırayım Fikret Ali #fiko’’ şeklinde açıklama yazmıştı. Doğumuna 1.5 ay kalan oyuncu önceki gün Levent’teydi. Bebek ürünleri satan mağazaları tek tek gezip alışveriş yapan Kaya, her şeyin yolunda gitttiğini, iyi bir hamilelik yaşadığını söyledi.