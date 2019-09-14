14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 02:55:09
Fiko için koşturuyor
Şubat ayında Ali Atay’la dünyaevine giren Hazal Kaya kısa bir süre sonra da bebek müjdesini vermişti.
Instagramda belirginleşen karnını görüntüleyerek altına da ‘’ Tanıştırayım Fikret Ali #fiko’’ şeklinde açıklama yazmıştı. Doğumuna 1.5 ay kalan oyuncu önceki gün Levent’teydi. Bebek ürünleri satan mağazaları tek tek gezip alışveriş yapan Kaya, her şeyin yolunda gitttiğini, iyi bir hamilelik yaşadığını söyledi.
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