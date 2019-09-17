Fevkaladenin fevkinde malikane

Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy’un yakın bir arkadaşı, paylaştığı bu fotoğrafların altına “Aile dostum, değerli büyüğüm Bülent Ersoy’un yeni malikanesindeyiz, hayırlı olsun” notunu düştü. Bu paylaşımla, Bülent Ersoy’un Bodrum’da, 18 dönümlük bir alana yayılan sitedeki ‘akıllı bina’ özelliğine sahip 25 villadan birini satın aldığı ortaya çıktı.

Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş’in de malikanelerinin bulunduğu lüks sitedeki evi için yurtdışından mobilya getirten Diva’nın yeni yuvasında oldukça mutlu olduğu ifade edildi.

Sitede, villa fiyatlarının 1-2 milyon euro aralığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bülent Ersoy’un 2006 yılında Turgutreis’ten, 2008 yılında da Yalıkavak’tan birer villa aldığı, 2014 yılında da Güllük’te iki villaya sahip olduğu akıllara geldi. Sosyal medyada ‘Bülent Ersoy Bodrum’u parselledi’ şeklinde espriler yapıldı.