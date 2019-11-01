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01 Kasım 2019 Cuma 12:30:33 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 12:56:58

Fettah Can Cansu Kurtçu ne zaman evlendi? Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir?

Fettah Can Cansu Kurtçu ne zaman evlendi? Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Fettah Can Cansu Kurtçu çifti evlerinin kapılarını ilk kez Müge ve Gülşen'le İkinci Sayfa programına açtı. Aile yaşantıları ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan çift, gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Fettah Can Cansu Kurtçu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Fettah Can Cansu Kurtçu ne zaman evlendi? Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kimdir? sorularının yanıtı magazin gündeminde güncel olarak araştırılan sorular arasında yer alıyor. Fettah Can Cansu Kurtçu çifti evlerinin kapılarını ilk kez Müge ve Gülşen'le İkinci Sayfa programına açtı. Aile yaşantıları ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan çift, gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Fettah Can Cansu Kurtçu çifti hakkında merak edilen detayların tümü haberimiz içerisinde yer alıyor.

CANSU KURTÇU KİMDİR?

Cansu Kurtçu 4 Eylül tarihinde Ankara'da doğdu. Kurtçu, Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bıraktıktan sonra yolu bir gün ünlü prodüktör İskender Paydaş'la kesişti ve hayatı değişti..

Organizasyon ve basın danışmanlığı işleriyle uzun süre ilgilendi. Ardından kendi albümünü çıkardı.

Beste yapıp şarkı sözü yazan çift 2006 yılında tanıştı. Fettah Can tanışmalarının ilk haftasında evlilik teklifi etmesine rağmen, Cansu Kurtçu'yu ancak 8 yıl sonra ikna edebildi.

FETTAH CAN KİMDİR?

Şarkıcı Fettah Can, 12 Ekim 1975 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünyaya geldi. Babasının yönlendirmesiyle küçük yaşlarda hem tezgahtarlık yapıp hem de belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başladı. Ut ve Gitar çalarak besteler yaptı. Açıktan lise eğitimini tamamladı, üniversiteye gitmedi.

Müzik eğitimi için İstanbul'a yerleşerek Emel Müftüoğlu'na ''Ara Ara'' adlı şarkıyı verdi. Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile birlikte Hande Yener'in 2002 yılında yayınlanan Sen ''Yoluna... Ben Yoluma... '' isimli albümüne 11 şarkı yazdılar. Sonra Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başladı. Gülben Ergen'in 2006 yılındaki albümünde vokal olarak yer alması kendi albümünü çıkarmasına ön ayak oldu.

2010 yılının Temmuz ayında ''Hazine'' isimli ilk albümünü çıkardı. 2010 yılında ünlü Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis'in ''Ta Isia Anapoda'' albümüne üç bestesini verdi. Albüm, Yunanistan'da Platin Plak Ödülü'ne layık görüldü. 2011 yılının Mayıs ayında ''Sana Affetmek Yakışır'' isimli teklisini çıkaran Fettah Can, Kasım 2011'de ''Boş Bardak'' isimli teklisini piyasaya sürdü. 19 Mart 2012'de ''Aklımda Kalanlar'' albümü ile müzik piyasasındaki kariyerine devam etti. 2013 yılı sonuna doğru "Yalanlar Cumhuriyeti" isimli yeni albümünü sevenleri ile buluşturdu.

FETTAH CAN CANSU KURTÇU NE ZAMAN EVLENDİ?

Fettah Can Cansu Kurtçu çifti, 2014 yılında dünyaevine girdi. Çocukları çok seven Fettah Can ve Cansu Kurtçu'nun 2017 yılında ikiz bebekleri dünyaya geldi..

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