25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:08:42
Ferhat Göçer'den Sabahattin Ali şarkıları geliyor
Ferhat Göçer, edebiyatımızın değerli isimlerinden Sabahattin Ali’nin şiirlerinden oluşan bir albümle sevenlerinin karşısına çıktı.
Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle çıkan ‘Sabahattin Ali Şarkıları’ albümü toplamda 10 şarkıdan oluşuyor. Albümde ‘Geçmiyor Günler, 'Göklerde Kartal Gibiydim', 'Aldırma Gönül', 'Dağlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Melankoli', 'Çocuklar Gibi', 'Ben Gene Sana Vurgunum', 'Yetmez mi?' ve 'Leylim Ley’ gibi değerli eserler yer alıyor.
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