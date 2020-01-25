Ferhat Göçer'den Sabahattin Ali şarkıları geliyor

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle çıkan ‘Sabahattin Ali Şarkıları’ albümü toplamda 10 şarkıdan oluşuyor. Albümde ‘Geçmiyor Günler, 'Göklerde Kartal Gibiydim', 'Aldırma Gönül', 'Dağlar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Melankoli', 'Çocuklar Gibi', 'Ben Gene Sana Vurgunum', 'Yetmez mi?' ve 'Leylim Ley’ gibi değerli eserler yer alıyor.