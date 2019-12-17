17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:08:32
Ferhat Göçer'den cezaevinde klip
Şarkıcı Göçer, edebiyatımızın değerli isimlerinden Sabahattin Ali’nin şiirlerinden oluşan bir albümle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Ocak ayında yayınlayacağı ‘Sabahattin Ali Şarkıları' albümünü ‘Geçmiyor Günler’ şarkısıyla açıyor. Sevenlerini daha fazla bekletmek istemeyen Göçer, Sabahattin Ali kılığına girerek, cezaevinde klip çekti.
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