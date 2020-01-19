Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses dünya gündeminde

YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı ve çalma listeleri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses şarkılarıyla dolduruldu. Bu da ünlü şarkıcıları bir anda sosyal medyanın gündemine oturttu. Hacklenme olayı ünlü YouTuber'ı çok sinirlendirdi.

Casey Neistat Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil.” Açıklama üzerine ayaklanan Türk kullanıcılar paylaşım sonrasında Casey Neistat'ın gönderisinin altına Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'i öven yorumlarda bulundu.

Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi.



