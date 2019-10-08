Felaket büyüyor

Sunuculuğu bıraktıktan sonra ‘İmalat hatası’ isimli şarkıyla çıkış yapmaya çalışan Ivana Sert, istediği tepkiyi alamayınca hayal kırıklığı yaşamıştı. Ardından Ahmet Kaya’nın ‘Kum gibi’ şarkısını bozuk Türkçesiyle seslendirince kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden olmuş, ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece' şeklinde okuduğu dizeler, ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece' olarak anlaşılmıştı.

EUROVISION'A KATILMAK İSTİYOR

Sosyal medyada gelen tepkilere rağmen konserlerine devam eden Ivana, sesine ve kendisine çok güvendiğini dile getirerek “Avrupa'da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye'yi temsil etmeyi çok isterim” demişti. Müzik dünyasını ayağa kaldıran bu açıklamaya bir tepki de MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan'dan geldi. Seyhan, ‘'Bu nedir böyle özgüven patlaması? Barlarda şarkı söyleyin, dans edin, paralar kazanın. Kendinize uygun markaların reklamlarını kapın, kabul. Destekleyelim de ama hadsizce boyunuzdan büyük laflar edince kendinize gelmeniz için birazcık eleştirelim ya! Kategorinizin dışına çıkmayın derim” açıklamasını yaptı.

'BU İŞTEN PARA MI KAZANIYoRSUN'

Tüm bu tepkilere rağmen bildiğini okuyan Ivana Sert önceki akşam Kıbrıs’ta sahne aldı ve rapçi Ezhel’in ”Felaket” şarkısını söyledi. Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Ivana, takipçilerinden tepki aldı. Binlerce takipçi, ‘Asıl felaket olan sensin’, ‘Ses yok maalesef’ ve ‘Şimdi sen bu işten para mı kazanıyorsun’ şeklinde yorum yaptı.