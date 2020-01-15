Fazıl Say'ın doğum gününde pastadan eşi çıktı: Maymuna döndük!
Piyanist Fazıl Say'ın yeni yaşını kutladığı doğum gününde eşi Ece Dağıstan’ın pastadan maymun kostümüyle çıkmasıyla herkes şoke oldu. Dağıstan'ın verdiği maymun başlığını takan Fazıl Say ise "Maymuna döndük" dedi.
Ünlü piyanist Fazıl Say, 50 yaşına girdi. Say, yeni yaşını önceki gece bir otelde düzenlenen partiyle kutladı.
EŞİ MAYMUN KOSTÜMÜYLE ÇIKTI
Yakın dostlarının katıldığı gecede mekana, Say için devasa pasta getirildi. Ünlü piyanist, eşi Ece Dağıstan’ın pastadan maymun kostümüyle çıkmasıyla şoke oldu.
KOCASINI HEYECANLANDIRMAK İSTEDİ
Eşini öperek kutlayan Ece Dağıstan, “İnsanın 50 yaşına basmış kocasını en çok heyecanlandıran şey, maymun olması.” dedi.
"MAYMUN GETİRMEYE PARAMIZ YETMEDİ"
Onun verdiği maymun başlığını takan Fazıl Say da “Maymuna döndük.” diye espri yaptı ve ekledi: “Ece’nin bugün buraya maymun getireceğinden emindim. Ama ona paramız yetmedi, daha çok konser vermem lazım.”
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